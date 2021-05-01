Названы 15 московских храмов, в которых можно зажечь свечу от благодатного огня

В Иерусалиме сошел благодатный огонь. Делегация Фонда Андрея Первозванного вылетела в древний город спецбортом, 1 мая к ночной службе благодатный огонь доставят в Москву.
В столице зажечь свечу или лампаду можно будет зажечь в 15 храмах уже 1 мая после 20.30. Это:
- Богоявленский кафедральный собор в Елохове;
- храм Знамения Пресвятой Богородицы в Зарядье;
- храм Живоначальной Троицы в Старых Черемушках;
- храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе;
- храм Живоначальной Троицы в Орехове-Борисове;
- храм Всех Святых на Соколе;
- храм Всемилостивого Спаса в Митине;
- храм Новомучеников и исповедников Российских в Строгине;
- храм Преображения Господня на Преображенской площади;
- храм Введения Пресвятой Богородицы в Вешняках;
- храм Георгия Победоносца на Поклонной горе;
- храм Святителя Иова на Можайском шоссе;
- храм Живоначальной Троицы в Карачарове;
- храм иконы Божией Матери «Нечаянная радость» в Марьиной Роще;
- храм Святителя Тихона в Новой Москве.
Из Москвы благодатный огонь будет доставлен в регионы. На сайте Фонда Андрея Первозванного указывается, что огонь получат: Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Хабаровск, Нижний Новгород, Казань, Петропавловск-Камчатский, Красноярск, Челябинск, Краснодар, Ульяновск, Сыктывкар, Кемерово, Мурманск, Саранск, Иркутск, Бийск, Белгород, Воронеж, Архангельск, Киров, Калуга, Ярославль и Тверь, Ямало-Ненецкий АО.