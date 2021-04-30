Сына экс-замгенпрокурора задержали по показаниям наемного убийцы

В Москве заведено уголовное дело в отношении 20-летнего Николая Кондрата, сына судьи московского арбитража Елены Кондрат и экс-замминистра юстиции РФ Иван Кондрат. Об этом сообщает газета «Известия».

Николая Кондрата подозревают в умышленном убийстве группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, молодой человек заказал за 80 тысяч рублей убийство своего водителя, который попался на липовых документах, позволяющих избегать проверок на дорогах.

Исполнителем убийства стал знакомый Николая Никита Манцев 1996 года рождения. Он и сдал заказчика, а следствие собрало другие улики.

Вместе с тем выяснилось, что планировалось еще два убийства. С помощью ножа должны были ликвидировать предпринимательницу, чья компания стабильно обходила фирму возлюбленной Николая Кондрата на тендерах по организации питания на городских событиях.

Также планировалось покушение на владельца офисного здания, где Кондрат снимал помещение.

Подозреваемый отвергает все обвинения и настаивает, что его оговорили.