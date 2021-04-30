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В Британии свыше 13,2 млн привиты от COVID-19 – это четверть населения страны

Общество
12:27, 30 апреля 2021

В Британии свыше 13,2 млн привиты от COVID-19 – это четверть населения страны

Две дозы вакцины от коронавируса на сегодняшний день получили 25% британцев старше 18 лет, число привившихся одной дозой значительно выше.

Как пишет «Век», две прививки сделали более 13,2 млн граждан Соединенного королевства, то есть 25% взрослого населения Великобритании. Еще 33,8 млн человек получили одну дозу вакцины. 

По словам министра здравоохранения страны Мэтта Хэнкока, «эта последняя веха – потрясающий повод, чтобы отпраздновать». Он отметил, что имеются неоспоримые доказательства того, что прививка спасает жизни людей и существенно снижает число заболевших COVID-19 и умерших от инфекции.

В начале апреля сообщалось, что в России хотя бы одну дозу вакцины получили 6,93 млн человек, или 4,74% населения, а два компонента вакцины – 4,72 млн (3,2%). Для сравнения, в США на тот момент хотя бы одну дозу получили 31,5% населения (104 млн человек), а полностью вакцинированы 18% (почти 60 млн).

Тема: "Уханьский" коронавирус

Теги: #Вакцина от коронавируса #коронавирус

Рубрика: Общество

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