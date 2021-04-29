В России ужесточат правила постановки на воинский учет

В Госдуме предлагают ввести нормы, которые обяжут призывников самостоятельно приходить в военкомат для постановки на учет, иначе они будут оштрафованы. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на законопроект, который сейчас готовится ко второму чтению.

Уточняется, что речь идет об определенных случаях.

«Так, поводом к возбуждению дела об административном правонарушении может стать несообщение в установленный срок гражданином, подлежащим призыву или находящимся в запасе, данных об изменении семейного положения, образования, места работы или должности, а также переезде на новое место жительства», — пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Он добавил, что бывают случаи, когда находящиеся в запасе граждане забывают о своей обязанности сообщать военкомату о всех юридически важных фактах своей жизни, что также является административным правонарушением и влечет штраф в размере от 500 до трех тысяч рублей.

Как отмечает издание, прийти в военкомат и выяснить свои отношения с ним — в интересах самих же призывников. Если молодой человек не отслужит без уважительных причин, то в 27 лет он получит документ, в котором признают его не прошедшим военную службу без законных оснований. С такой отметкой в военном билете молодой человек будет приравнен к уклонистам, его не возьмут ни на госслужбу, ни в на работу в солидные компании.

В марте партия «Новые люди» рассказала о разработке механизма компенсации, который позволит призывникам отказаться от прохождения срочной службы. По мнению лидера партии Алексея Нечаева, молодым людям надо дать возможность выбирать – служить или отказаться от службы в армии за деньги, а банки должны давать кредиты на эти цели. Стоимость такой услуги политик оценил в 300 тысяч рублей. Деньги можно было бы отправлять на оплату обучения в высших учебных заведениях тех, кто уже отслужил, а также на зарплаты военным-контрактникам.