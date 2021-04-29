Умер герой мема "хохочущий испанец", комедиант Хуан Хоя Борха

В Испании на 66-м году жизни умер герой мема «хохочущий испанец», комедиант Хуан Хойя Борха, об этом сообщает ABC de Sevilla.

По сведениям издания, комика не стало в среду днем, 28 апреля. Из-за внезапного рецидива болезни Борха был доставлен в больницу Вирхен-дель-Росио в Севильи, где он впоследствии и скончался.

В сентябре 2020 года Хуан перенес операцию по ампутации ноги из-за осложнения на сосудах, последние месяцы жизни он провел в госпитале.

Видеозапись, сделавшая его популярным и впоследствии ставшая мемом и породившая кучу породий, была сделана в 2007 году. На ней он рассказал о том, как начал работать в прибрежном ресторане и с ним произошел забавный случай в один из первых дней на работе. По словам артиста, один из коллег посоветовал ему не мыть сковороды, а оставить на берегу моря, чтобы песок очистил их. Хуан прислушался к совету и утром недосчитался почти двадцати сковород. Владелец ресторана отправил его за заменой, после чего Хуана в ресторане больше никто не видел.

Как отмечает издание, «его смех, шутки, индивидуальность и его знаменитый слоган «cuñaooo» сделали его популярным благодаря прозвищу El Risitas (в переводе на русский означает хохотун, прим. ред.)»