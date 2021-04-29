Нельзя печь куличи и ссориться: Православные отмечают Чистый четверг

Сегодня православные отмечают Святой четверг, в народе этот день также называют Великим и Чистым четвергом.

Это один из важнейших дней Страстной недели, во время которой христиане вспоминают Тайную Вечерю, когда Христос установил Таинство Святой Евхаристии (Святое Причастие).

Праздник в народе называют «Чистым» потому, что в этот день Христос омыл ноги своим ученикам, тем самым показав им пример истинного смирения и служения ближнему.

В память об этом в Великий четверг во время богослужения в кафедральных соборах совершается чин умовения ног, в котором архиерей омывает ноги 12 священникам или монахам.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал на одной из проповедей, почему Таинство Причащения является таким важным событием для христиан.

«Почему же это событие величайшее? А потому, что именно через Таинство Тела и Крови Христовой все то, что Господь совершил ради нашего спасения, — и Рождение Свое, и жизнь, исполненную скорбей, и проповедь, и страдания, и крест, и Воскресение, и восшествие на небеса, и второе пришествие — через Таинство Святой Евхаристии актуализируется, становится реальностью для каждого верующего человека, каждого члена Церкви. Мы являемся не просто зрителями во время Святой Литургии, мы не просто наблюдаем со стороны красивый обряд — мы являемся соучастниками Тайной Вечери и Жертвы Господней, подобно ученикам окружая трапезу Господню», — сказал Патриарх по окончании богослужения в храме Христа Спасителя.

В этот день важно участвовать в богослужениях и осознавать святость этих дней, чистота в доме важна, но духовная чистота несопоставимо важнее.

Нельзя печь куличи и красить яйца, также в Страстной четверток лучше отложить какие-либо работы по дому, священники рекомендуют это сделать накануне либо в субботу.

В Чистый четверг нельзя обижать кого-либо и ссориться. Духовенство призывает уделить время молитве и помощи нуждающимся.

Согласно традициям, на Руси в этот день мылись в бане, готовясь к встрече Пасхи. Кроме того, до восхода солнца крестьяне старались умыться колодезной водой, потому что верили, что в этот день она обладает целебными свойствами. С четверга на пятницу они зажигали «страстную» свечку – на защиту дома от бед и хворей, вешали веточки ели или можжевельника и окропляли вход в жилище святой водой, чтобы в семье царил мир и был достаток.

В Святой четверг старались совершить все необходимые обряды, потому что считалось, что этот день определял будет ли весь остальной год в семье благополучным.

В 2021 году Пасха будет 2 мая, Чистый четверг отмечают за три дня до нее.