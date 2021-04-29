Против уволившегося из-за Навального полицейского в Иваново начали проверку по УК

«Правозащита Открытки» сообщает в Телеграме, что в городе Иваново Следственный комитет начал доследственную проверку по делу экс-полицейского Сергея Римского.

Сергей Римский уволился из МВД после того, как оппозиционеру Алексею Навальному заменили условный срок на реальный по делу «Ив Роше».

21 апреля Римский был задержан на митинге в поддержку Навального вместе с другими участниками. В автозаке он требовал от силовиков соблюдать права других задержанных.

30 апреля мужчину вызывают к следователю для дачи объяснений по статье УК об оскорблении представителя власти. Защитой активиста занимается адвокат Оскар Черджиев.