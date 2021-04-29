Москвичей предупредили о проблемах с выездом из города 1 мая

Жителям столицы, которые планируют отправится на майский праздники за город, посоветовали выезжать из Москвы 30 апреля до 15:00 или после 21:00. 1 мая вовсе лучше выдвинуться до 9:00 в сторону пригорода, чтобы успеть до пиковой активности транспортного потока.

Такие рекомендации дают в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, пишет АГН «Москва».

Ожидается, что затруднемнным будут движения на садовом кольце, на Третьем транспортном кольце, но тяжелее всего придется автолюбителям, которые воспользуются выездами по Щелковскому, Ярославскому, Каширскому и Варшавскому шоссе, Ленинградскому, Волгоградскому и Рязанскому проспектам, ул. Липецкая и шоссе Энтузиастов.

Ранее сообащлось, что 48% предпринимателей собираются работать, потому что «указ президента о каникулах 1-10 мая позволяет работодателям действовать на свое усмотрение».