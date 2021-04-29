Более половины россиян готовы обучиться на новую профессию после пандемии

Негативные экономические последствия пандемии коронавируса больше всего ощутили на себе россияне предпенсионного возраста (51-60 лет), почти половина из них заявили, что хотят пройти переквалификацию. Об этом пишет Forbes со ссылкой на исследование компаний Boston Consulting Group и The Network при участии портала hh.ru.

В 2020 году на фоне COVID-19 лишись работы или стали меньше работать 28% россиян и около трети людей по всему миру. По всей планете доля тех, кто может сменить профессию после пандемии достигла 68%. В России о таком намерении заявили 56% респондентов, но 41% участников опроса готовы переквалифицироваться только в случае необходимости.

Наибольший показатель по возрастным группам среди сообщивших об увольнении или сокращении рабочего времени оказался у жителей России 51-60 лет – 35%.

Специалисты отмечают, что за время пандемии опасения в связи с автоматизацией усилились у 41% респондентов во всем мире, в РФ этот показатель составил 31,5%.

Больше всего готовы пройти переквалификацию занятые в сфере услуг, работы с клиентами или продажах, меньше всего – специалисты в отраслях здравоохранения и медицины, социального обеспечения, науки, а также маркетинга и коммуникаций.

В топ профессий в этой связи вошли цифровые и информационные технологии – о готовности переквалифицироваться по этим направлениям заявили больше 20% респондентов по всему миру. В число самых привлекательных позиций для смены деятельности также вошли офисные и управленческие должности.

Перейти в IT-сферу в России желают 24% опрошенных из креативной сферы и области искусства и 48% – из научно-исследовательской. Также у среди жителей РФ имеется гораздо более выраженный, чем в других странах, интерес к переобучению для административной и секретарской работы, управления персоналом и работы в арт-сфере.

Как отмечают эксперты, основной причиной того, что российские работники не прибегают к повышению квалификации, являются финансовые сложности (53%). На втором месте – нехватка времени (35%), а 15% не видят в этом необходимости.

В опросе приняли участие 209 000 человек из 190 стран, в том числе около 17 000 россиян.