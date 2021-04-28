В Челябинске от активистов требуют оплатить работу полиции на митингах

От активистов в Челябинской области требуют выплатить УМВД 2 155 191 рублей, сообщает телеграм-канал Avtozak LIVE.

Сумму просят разделить между пятью активистами, которых считают организаторами акций 23 и 31 января. Среди них координатор штаба Навального в Челябинске Артем Яумбаев, его заместительница Александра Копьева, экоактивист Олег Шамбуров, администратор чата штаба Мария Макарова и активист Павел Струнин.

Претензия УМВД обоснована суммой денег, которая была выплачена сотрудникам полиции для работы на несанкционированной акции.