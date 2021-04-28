Ученые нашли способ уничтожения коронавируса меньше чем за секунду

Исследователи из Техасского университета A&M нашла способ уничтожить коронавирус SARS-CoV-2 за секунду с помощью высокой температуры. Результаты исследования ученые опубликовали в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Как рассказал профессор кафедры электротехники и вычислительной техники Техасского университета Арум Хан, он и его сотрудники разработали экспериментальную систему, которая с помощью очень высокой температуры нейтрализует вирус и не дает ему распространяться.

Изобретение представляет собой секцию трубки из нержавеющей стали, через которую пропускается раствор с коронавирусом. При его нагревании до 72 градусов по Цельсию всего на полсекунды титр вируса в растворе уменьшается в 100000 раз. Этого достаточно, чтобы коронавирус оказался полностью уничтожен.

Отмечается, что применение тепла для нейтрализации COVID-19 было продемонстрировано и раньше, но в предыдущих исследованиях температура применялась в течение периода от одной до 20 минут, что является непрактичным.

По заявлению ученых, новый способ уничтожения коронавируса является не только более эффективным и практичным решением для остановки его распространения по воздуху, но также позволит реализовать этот метод в таких местах, как системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Специалисты ожидают, что такой метод можно будет использовать и против гриппа, который также передается по воздуху.