Правительство Москвы рассказало, как будут работать госучреждения в праздники

Правительство Москвы опубликовало на официальном сайте мэра график работы госучреждений в майские праздники.

Сообщается, что офисы «Мои документы» не будут работать 1 и 9 мая, в остальное время график останется неизменным: районные центры будут открыты с 8:00 до 20:00, а флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ – с 10:00 до 22:00. Будет закрыт Главархив.

Поменяется график работы сотрудников ГУ МВД по Москве, оказывающих услуги в центрах «Мои документы». Например, 30 апреля они работают с 9:00 до 15:45, а с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая не принимают. Посетить их по обычному графику можно будет с 4 по 7 мая.

Читальные залы столичного Главархива будут закрыты с 1 по 10 мая, а традиционный по средам технологический день, когда не принимают посетителей, перенесут на пятницу, 30 апреля. В среду, 28 апреля, с 9:30 до 15:00 можно будет работать с документами.

Кроме того, в праздничные дни изменится режим работы отделений «Почты России»: 1 и 9 мая будут выходными днями для всех почтовых отделений, за исключением круглосуточных на Мясницкой и Уральской улице, а также на Смоленской площади. С 4 по 7 мая отделения будут работать в обычном режиме. 30 апреля и 8 мая все отделения закроются на час раньше, чем обычно. 3 мая «Почта России» будет принимать посетителей по обычному субботнему графику, а 10 мая – по воскресному.