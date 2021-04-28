О Путине все забыли: в Петербурге во время визита президента "появился" Навальный

Российский президент Владимир Путин в эти дни находится в Санкт-Петербурге с рабочим визитом. В Северной столице глава российского государства провел встречу с Советом законодателей, также сообщается о планах президента встретиться с главой региона и местными врачами. К примеру, уже в эту среду, 28 апреля, он должен побывать на станции скорой помощи.

Между тем о подробностях визита президента в Петербург пишут преимущественно крупные федеральные СМИ, да и то лишь в скромном «отчетном» режиме. Визит Путина в город полностью затмило другое событие, о котором сообщают многочисленные издания и дискутируют социальные сети. Дело в том, что рано утром 28 апреля в Пушкарском саду, в самом центре Северной столицы, появился Алексей Навальный, вернее крупное граффити с изображением оппозиционера.

Многие наблюдатели сразу же увидели в произошедшем определенный символизм. И дело не только в том, что изображение самого популярного оппозиционного политика страны появилось в центре города на Неве аккурат к приезду президента, но еще и в том, что его появление вызывало у общества и прессы куда больший интерес, чем визит главы государства, несмотря на то, что граффити продержалось всего лишь несколько часов –его оперативно закрасили сотрудники коммунальных служб.

Обратил внимание на это обстоятельство и известный российский политолог Аббас Галлямов.

«Все уже, разумеется, видели фотографии с граффити Навального в Петербурге. Этими сообщениями забита вся лента. А теперь только представьте, что было бы, если бы кто-то нарисовал на стене оппозиционного политика где-нибудь в Англии, Израиле или США. Как много людей обратят на это внимание? То-то и оно.

Пытаясь полностью выдавить Алексея Навального из политической повестки, российские власти только повысили ценность каждого его нового появления в политическом пространстве. О том, что Владимир Путин вчера был в том же Петербурге, выступал на Совете законодателей, а также о том, что уже сегодня он собирается осмотреть в городе станцию скорой помощи – об этом никто не пишет. Ну, разве что только те, кому это положено по работе. А вот о граффити с Навальным пишут практически все. Его символическая значимость оказалась выше всего российского официоза.

Политика – такая вещь, что если ты ее в дверь, то она – через окно. Теперь российские власти выглядят как здоровенный мужик, который с топором носится по дому и пытается с его помощью убить комара, но фактически просто крушит все вокруг. В доме уже почти ничего целого не осталось», – пишет Галлямов в Telegram.