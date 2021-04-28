Кремль опроверг данные Bloomberg о новой волне COVID-19 в Росси

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг статью Bloomberg о существовании у российских властей «неофициальной статистики» по коронавирусу и начале третьей волны COVID-19. Об этом пишет ТАСС.

Песков заявил, что у правительства России нет и не может быть никакой «второй бухгалтерии» с неофициальными данными по коронавирусу.

«Оперативный штаб каждый день где-то в районе 11-12:00 мск публикует данные по количеству заболевших по России, по количеству заболевших по Москве, по количеству смертей, по количеству выздоровевших и выписавшихся из больницы», — отметил он.

Представитель Кремля раскритиковал сообщение издания о третей волне коронавируса в России. «Вы цифры видите, они доступны всем», — добавил Песков.

Как пишет Bloomberg, в России, по неофициальной статистике, уже началась третья волна COVID-19. Агентство отмечает, что среднее число новых случаев инфицирования за семь дней в Москве является самым высоким с января. «Число новых случаев увеличивается быстрее, чем в Великобритании, население которой превышает численность населения более чем в пять раз. Общее количество новых случаев по стране остановилось на отметке около 9000 новых случаев ежедневно, по сравнению с почти 30 000 в декабре», — утверждается в статье.