Юрист рассказал, зачем подал иск на 84 млн к известному комику Илье Соболеву

Юрист Леонид Тарантов рассказал «Лайфу», зачем подал иск на 84 млн к известному комику Илье Соболеву.

Он назвал такую сумму устрашающей «стандартной пугалкой». По словам Тарантова, дело не в сумме, а в его репутации.

«На видео просмотров перевалило уже за два миллиона, считайте, вся Самарская область и люди, которые меня знают, всё дело это уже посмотрели... Поскольку я юрист и представляю интересы людей, у меня есть оппоненты. И представьте себе, когда в судебном процессе, вместо того чтобы говорить по существу, общаться по делу, начинаются язвительные комментарии и ссылаются на это видео», — заявил адвокат.

Леонид Тарантов подал в суд на популярного комика Илью Соболева из-за шутки, прозвучавшей в шоу «Можно ваш телефончик?» На нем гостю Соболева надо было отправить случайному контакту аудиосообщение: «Почему о том, что ты *** (гомосексуал), я узнаю в последнюю очередь?»

Одной из причин подачи иска стало то, что сторона Соболева никак не реагировала на просьбы удалить видео. Тарантов рассказал, что звонил его агенту, но тот заявил, что занят, а позже перестал брать трубку, реакции на письма тоже не было.

По словам Ильи Соболева, Тарантов заявил, что получил оскорбительное аудиосообщение, однако, по мнению комика, юрист из Тольятти, вероятно, не тот человек, которому отправлялось это сообщение. «Он обнаружил в программе фотографию похожего на него человека с таким же именем. Решив, что известный блогер сможет ему заплатить, он предъявил иск», — приводит его слова «Лента.ру»

Собалев добавил, что юрист должен доказать, действительно ли он получил это сообщение или он просто похожий человек. И также не исключил, что подаст встречный иск о клевете.