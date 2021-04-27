Россиянам рассказали, во сколько обойдется свадьба в 2021-м и как сэкономить

Аналитики подсчитали, что стоимость небольшой свадьбы на 15 человек в 2021 году составит от 170 тысяч рублей, если отказаться от услуг свадебных агентств, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование сервисов «СберУслуги» и «СберМаркет».

Уточняется, что в эту сумму входят банкет для гостей, праздничный макияж, прическа, а также услуги ведущего, видеографа и фотографа, аренда помещения, декор и дизайн приглашений.

При подсчете учитывались средние цены по Москве за период с января по апрель 2021 года.

Эксперты уверены, что достойную свадьбу можно организовать без больших затрат. В первую очередь, для этого необходимо заранее составить план и выбрать место торжества.

Специалисты посоветовали заранее выбрать место для празднования, так как в сезон будет сложно найти подходящую по цене и по вместительности гостей площадку.

Специалисты советуют ориентироваться из того расчета, что около 1/3 суммы уйдет на меню для банкета и аренду помещения, остальное придется потратить на декор, одежду, фото, видеосъемку и ведущего. В бюджет также стоит заложить 10% на непредвиденные траты.

Издание отмечает, что если вы хотите сэкономить, то можно взять в аренду платье невесты и костюм жениха. Сэкономить можно и на месте проведения, например, выбрав заведение в центре города в будние дни, так как обычно рестораны пустуют, поэтому владельцам будет выгодно, чтобы торжество провели у них. Пригласить ведущего на свадьбу – хороший вариант, он сможет развеселить гостей и спасти от непредвиденных ситуаций. Если вы не готовы потратиться на него, можно позвать ведущего не на весь праздник, а заказать лишь на пару часов.

Сократить бюджет на свадьбу можно на трансфере, если не звать большинство гостей на официальную роспись, а также если провести мероприятие на свежем воздухе, а не в ресторане.