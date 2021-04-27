Подготовлена система сканирования журналистов на митингах в Петербурге

Совет по правам человека при президенте предложил союзу журналистов заняться разработкой реестров корреспондентов, работающих на митингах в отдельных регионах. Возможно, пилотный проект будет реализован в Петербурге, пишет «Росбалт» со ссылкой на председателя петербургского комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимира Рябовола.

Проект «Медиацентр Санкт-Петербург» был представлен на совещании в аппарате полномочного представителя президента РФ в СЗФО.

Предполагается, что сотрудник СМИ должен будет иметь при себе идентификационную карту журналиста — бейдж с QR-кодом.

Этот документ позволит полиции оперативно подтвердить профессиональный статус корреспондента с помощью сканирования кода через спецприложение на платформе Android «Сканер ИКЖ».

Выдавать ИКЖ будут в Доме журналиста на Невском проспекте.