Длительные выходные окажутся очень конфликтогенными для колоний ФСИН

Координатор фонда «Русь сидящая»* Алексей Федяров выразил обеспокоенность по поводу того, что осужденные в учреждения ФСИН на протяжении внезапно появившихся десяти выходных дней будут вынуждены находится в бараках: выходы в промзону будут закрыты.

Федяров в подкасте «Росбалта» рассказал, что в среднем в бараке проживают 100-120 человек, но в дневное время там остается не более десяти человек, поскольку остальные отправляются работать в промзоне. Теперь же до 10 мая они будут пребывать в одном помещении.

«Люди будут сидеть в бараках, но это не означает, что можно будет поспать или полежать на кроватях. Заключенный не имеет право даже присесть на кровать. Люди будут собираться в помещениях для воспитательной работы, драться из-за того, что посмотреть по телевизору, гоняться друг за другом с двумя шахматными досками», — объясняет правозащитник.

Вероятнее всего, в колониях не будут работать спортивные секции, никто не будет водить заключенных в клубы, они не будут получать передачи, лишаться свиданий и не смогут посещать магазины и библиотеки.

«Будет очень многое зависеть от того, как на „красных зонах“ завхозы, а на „черных“ — смотрящие будут все организовывать. Здесь их роль сильно повышается. Если это агрессивный человек, склонный решать возникающие личностные конфликты через насилие, то там обязательно начнутся драки. Бывает и поножовщина», — беспокоится Федяров.

* Фонд «Русь сидящая» внесен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента