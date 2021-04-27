Автор учебника истории, который не понравился Путину, объяснил формат издания

С начала следующего учебного года в России перестанут использовать учебник истории Олега Волобуева «Россия в мире». С 2013 года он использовался в образовательной программе ссузов. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова в эфире ВГТРК.

Минпросвещения выяснило, что именно этот учебник попал в руки к президенту Владимиру Путину, после чего тот удивился, что в издании крайне мало уделяется внимания Сталинградской битве.

«Кто пишет, кто пропускает такие учебные пособия? Просто удивительно! Все что угодно там написано, и о "втором фронте", только про Сталинградскую битву ничего не сказано - бывает и такое. Просто удивительно!» — говорил президент.

В колледжах, где велось преподавание по этому учебнику курсы истории будут усилены, заверил министр Кравцов.

Сам автор профессор Олег Волобуев отметил, что обсуждаемый учебник готовился для повторительно-обощающего курса, пишет «Подъем».

«Они это уже изучали в учебнике “История России”, где развёрнуто всё даётся. Для повторительного курса не может быть развёрнутый объём, здесь другие требования», — объяснил историк.