Евгений Тишковец: Лето будет на один-два градуса теплее нормы

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какую погоду ожидать на майские праздники и летом в эфире Радио «КП».

По словами синоптика, россиян ждет прохладная осенняя погода с небольшим потеплением в мае.

«До конца апреля серия североатлантических циклонов продолжит поставлять нам порции облаков и осадков. Причем не только дождей. В темное время суток иногда даже будут наблюдаться вкрапления мокрого снега», — подчеркнул специалист.

Сообщается, что на этой неделе температура будет на пять-восемь градусов ниже нормы. «По ночам — около нуля, есть вероятность слабых заморозков — до -1-2 градусов. Днем — от плюс 6-11 до плюс 7-12 градусов. По большому счету, это температуры последней декады октября. И вот такая холодная, осенняя дождливая ненастная погода сохранится до конца апреля», — сообщил метеоролог.

Тишковец отметил, что в начале мая будет теплее, но уже не так, как неделю назад, когда погода ставила рекорды и доходила до июльских показателей.

«Прогнозируется, что в ночные часы будет плюс 1-6 градусов, а днем плюс 10-15, максимум плюс 11-16. Для начала мая это несколько ниже, чем должно быть. Поэтому погода не совсем шашлычная, я бы сказал», — заключил специалист и добавил, что во второй части майских праздников ситуация будет более-менее стабилизироваться.

Летом, по его словам, будет на один-два градуса теплее положенной климатической нормы.

«В целом нас ждет вполне себе теплое лето. Не ожидается ни экстремальной жары, ни аномального холода. И по количеству осадков экстремальных значений не предвидится. Все будет около нормы и с некоторыми оттенками засушливости на уровне 10-30% в отдельные периоды летних месяцев», — подытожил Тишковец.