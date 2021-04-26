Дело гастроэнтеролога Головенко об участии в акции 21 апреля закрыли 

Пресс-служба Коптевского районного суда в Москве сообщила, что административное разбирательство в отношении врача Алексея Головенко было прекращено в связи с отсутствием состава преступления, пишет «Новая газета».

Ранее гастроэнтеролог был задержан за участие в акции 21 апреля, прошедшей в столице. Причиной для возбуждения мог стать тот факт, что медик дал интервью каналу «Би-би-си».

Судья Кирилл Мариненко не нашел оснований для возбуждения дела.

Алексей Головенко — известный популяризатор медицинских знаний. Вместе с тем он является гражданским активистом. В 2019 году его задерживали на митингах в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму.