12-летняя девочка в Москве обратилась в полицию из-за отца, разбившего ей нос

В ночь на 25 апреля к столичным полицейским Басманного района с заявлением обратилась девочка 2009 года рождения в сопровождении матери. Вместе с полицейскими она была доставлена в травмпункт, где ей диагностировали поверхностную травму носа.

Выяснилось, что ее ударил 41-летний отец, с которым они не живут вместе, пишет АГН «Москва».

Сотрудники департамента соцзащиты на следующий день посетили мать с дочкой, убедившись, что ребенок в безопасности. Им была предложена психологическая помощь.

Сейчас в ситуации разбираются сотрудники полиции.