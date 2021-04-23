Строительство железной дороги в Республику Тыва откладывается на пять лет

В конце марта правительство РФ заявило, что строительство железной дороги в Республику Тыва откладывается. Согласно постановлению кабмина, предельный срок начала работ на направлении «Элегест – Кызыл – Курагино» увеличили до 2026 года.

Об этом пишет агентство WEK.ru.

Согласно постановлению правительства, Росжелдору предстоит подписать с Тувинской энергетической промышленной компанией, которой принадлежит лицензия на разработку Элегестского угольного месторождения, дополнительное соглашение. Согласно ему, стороны приостанавливают свои обязательства на срок не более пяти лет без взаимных претензий и штрафных санкций.

Заместитель главы ОАО «РЖД» Андрей Макаров рассказал, что к реализации проекта компания теоретически готова вернуться в любой момент, но лишь по мере его необходимости. По мнению экспертов, из-за неопределенности тенденций на угольном рынке невозможно просчитать окупаемость строительства железной дороги, поэтому и было принято решение о заморозке проекта.

Как отмечается, есть и другие крупные российские месторождения, которые уже вышли на полную мощность. Рынок находится в начале нового цикла, и Тува на него уже опоздала. Через пять лет начнется следующий цикл и появится ясность.

По сведениям издания, проект дороги «Курагино – Кызыл» находится на начальном этапе уже не первое десятилетие. За это время менялись инвесторы и параметры железной дороги, которая должна связать угольные месторождения в Туве с Транссибом через юг Красноярского края.

Запасы Элегеста оцениваются почти в 900 млн тонн угля, это одно из крупнейших месторождений в мире. В год с него планировалось вывозить около 12 млн тонн угля. Стоимость проекта оценивалась, по данным на 2020 год, в 126 млрд.