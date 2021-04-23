"Пишу я, а не товарищ майор": Координатор штаба Навального начала отрицать пытки

Координатор ростовского штаба Навального Ксения Середкина, которая днем сообщала о похищении о пытках, начала публиковать в микроблоге опровержения.

«В Ейском отделе полиции меня никто не пытал! Да, непонятно зачем сотрудники меня увезли из дома. Я их об этом не просила. Забрали телефон. Это всё не очень приятно,конечно. Но пыток никаких не было», – пишет девушка.

После появляется сообщение с фотографией активистки, где она капсом якобы подтверждает подлинность сообщений, написанных ею.

И ВСЁ ЭТО ПИШУ Я,А НЕ ТОВАРИЩ МАЙОР!

СЕЙЧАС Я НАХОЖУСЬ В БЕЗОПАСНОСТИ (НАСКОЛЬКО ЭТО ВОЗМОЖНО)! pic.twitter.com/SAMI96dTrT — Ксения Середкина (@kseryodkina) April 23, 2021

Ранее девушка сообщала, что неизвестные люди увезли ее в отделение полиции в поселке Широчанка под городом Ейском. Пресс-служба главного управления по Краснодарскому краю это отрицает, настаивая, что гражданку Ксению Середкину никто не задерживал.

Ксения сообщала, что неизвестные мужчины заставляли ее глотать резиновую дубинку, а на каждый отказ делали на ее руке засечки. Леонид Волков отмечает, что засечки делали в видео буквы «Н», которая используется в символике штабов Навального.

Телеграм-канал Sota пишет, что пытался связаться с Ксенией, но звонки в ее телеграм-аккаунт не проходят, а на сообщения она не отвечает, хоть и находится в сети.

Еще 11 апреля неизвестные люди пытались проникнуть ночью в помещение штаба в Ростове, громко стучались, не отвечали на вопросы и громко смеялись.