Экс-министр Абызов госпитализирован с пневмонией из СИЗО

Член московской Общественной наблюдательной комиссии Ольга Дружинина сообщила, что бывший министр открытого правительства РФ Михаил Абызов госпитализирован из СИЗО «Лефортово».

У политика диагностирована пневмония, передает «Интерфакс». Сейчас он находится в больнице при «Матросской тишине».

По словам Ольги Дружининой состояние Абызова оценивается как стабильное. При этом коронавирус у него пока не подтвержден.

Напомним, Абызов находится под следствием по делу о пяти кипрских оффшорах, которыми он якобы управлял через компанию СИБЭКО.