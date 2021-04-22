ТВ предпочло митингам за Навального послание Путина, Чехию, Украину и Сирию

Ни один из ведущих федеральных каналов не рассказал о прошедших накануне митингах в поддержку Алексея Навального. По данным «ОВД-Инфо», задержания, связанные с несогласованными акциями прошли в 98 городах страны. Всего задержаны были 1786 человек, но телевидение сочло нужным после послания президента переключиться на Чехию, Сирию и традиционную тему Украины.

Как пишет телеканал «Дождь», журналисты которого ради этого посмотрели все общественно-политические эфиры, все телеканалы в обязательном порядке обсудили послание президента Владимира Путина, которое ранее итак транслировалось по ТВ. «Первый канал» кроме него поднял вопросы вакцинации, чешско-российских отношений, суда над полицейским, признанным виновны в непреднамеренном убийстве Джорджа Флойда, а также исчезновению принадлежащей Индонезии подлодки недалеко от Бали.

А вот исчезновение темы протестных акций на государственном канале «России 1» произошла на фоне разборов дипотношений с США, межрасовых конфликтах в Штатах, горящих лесов в Дагестане, прививок и также послания Владимира Путина.

Не обратило внимание на протестную активность и НТВ, где к уже упомянутым темам Путина, Чехии, США и вакцинации добавилось переизбрание на посту главы Сирии Башара Асада.

На ток-шоу Владимира Соловьева, Ольги Скабеевой и Евгения Попова, как пишет «Дождь», почти всё время обсуждали только послание Путина, лишь ненадолго отвлекаясь на отношения с Западом и Украиной. Про Навального они тоже не вспомнили.