Российские ЛГБТ-активисты отучили Google-переводчик от слова "гомосексуализм"

Сервис Google.Translate перестал переводить слова «homosexuality» и «homosexual» на русский язык как «гомосексуализм» и «гомосексуалист» соответственно. Теперь вместо них пользователи видят корректные назывные «гомосексуальность» и «гомосексуал», сообщает ЛГБТ-группа «Стимул».

Ранее восемь правозащитных организаций подготовили открытое письмо генеральному директору Google Inc. и Alphabet Сундару Пича. Они объяснили, что обозначения однополого влечения с суффиксом -изм перекочевало в повседневную лексику из советской медицинской литературы, где описывалось как патология.

«На протяжении многих лет эти некорректные обозначения автоматически попадают в русские переводы англоязычных информационных материалов в таком виде, засоряя информпространство патологизирующими терминами. Эти термины перекочевали в обиходную лексику из медицинского словаря, где они появились в советские времена, когда гомосексуальность рассматривалась как болезненная патология, а заодно – как злонамеренное уклонение от следования установленным социальным нормам по идеологическим причинам».

Текст письма был опубликован 7 апреля, а 21 апреля активисты заметили, что компания поменяла скрипты переводчика. При этом Google не представил какого либо ответа обращению правозащитников.

Вопрос терминов в рядах ЛГБТ-движения особенно дискуссионен. Сообщества нестабильно переопределяются где-то как ЛГБТКИАПП+, где-то как «квир», а где-то как МОГИ (миноритарные ориентации и гендерные идентичности). Некоторые предлагают практики «реклейминга», что подразумевают присвоение себе оскорбительных назывных, нейтрализуя заложенный в них негатив.