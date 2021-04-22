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22 апреля, четверг

[03:19]Российские ЛГБТ-активисты отучили Google-переводчик от слова "гомосексуализм"
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21 апреля, среда

[23:59]1485 человек задержаны на митингах в России. В Питере – 669, а в Москве – 26
[22:36]В Дагестане 19-летнюю активистку задержали в училище и оштрафовали на 500 рублей
[21:31]СМИ жалуются, что "ВКонтакте" удаляет видео задержаний с акций протеста 
[21:05]В Петербурге против митингующих начали применять электрошокеры
[20:20]В Петербурге начались массовые задержания
[19:59]СМИ: У некоторых полицейских, работающих на акции в Москве, нет нагрудных знаков
[19:17]Авария с машиной ОМОНа стала причиной пробки в центре Москвы
[19:04]В Челябинске росгвардеец применил против участника митинга удушающий прием
[18:39]Кадыров младший готов повторно выйти на ринг из-за критики его победы
[17:55]Большинство силовиков, осужденных в 2020 году за пытки, имеют высшее образование
[17:11]Песков объяснил свой доход выше, чем у Путина, разными доходами от банковских вкладов
[15:58]Москалькова: Навального посетили 4 врача не из ФСИН. Адвокаты этого не подтверждали
[15:07]Силуанов отметил, что озвученные Путиным выплаты в разы ниже, чем прошлогодние
[14:33]Рыжков задержан за ретвит "Эха", Яшин следит за наружкой, Ярмыш вменили абсурд
[13:03]Путин обещает "инфраструктурные" кредиты регионам и реструктуризацию старых долгов
[11:45]"В этой стране нет ни права, ни закона": Звягинцев поддержал Навального
[11:18]Путин подписал закон о приоритетном зачислении в профильные вузы детей силовиков
[10:57]План "Перехват". В Москве задержаны Любовь Соболь и вышедшая в магазин Кира Ярмыш
[10:21]Подготовка к митингам: Активистов задерживают, города перекрывают, камеры выключают
[09:57]В Госдуме заявили о попытках Запада изолировать Россию и сдержать ее развитие
[09:25]С России требуют взыскать компенсацию ущерба от предполагаемой диверсии ГРУ в Чехии
[09:12]Матвиенко считает, что обращение Путина станет посланием "нового времени"
[08:36]Послание на фоне дворников, водометов и пропавшей статистики. Главное к 21 апреля
[08:34]Вильфанд рассказал, когда в центр европейской России вернется солнце и тепло
[01:13]Депутат МГД требует убрать изображение Сталина с мозаичного панно в Москве
[00:38]Арестантки из уральской колонии зачитали рэп о ненужности мобильного телефона
[00:29]К Никите Михалкову пустят только журналистов со справками от врача

20 апреля, вторник

[23:44]Максим Резник рассказал о встрече с "государевыми людьми",  требующими осудить митинги
[23:16]Зеленский пригласил Путина на Донбасс
[22:39]РКН требует от Instagram снять ограничения на гимн РФ "из-за нарушения авторских прав"
[22:08]ЕСПЧ: Согласовывать контрольные закупки наркотиков нужно с судом, а не с начальником
[21:21]С 1990 года в России снизилось число ученых с 992 тысяч до 348 тысяч
[20:42]Черногория примет россиян без ПЦР-теста, но по возвращении его придется сдать дважды
[20:12]Илья Резник уличил участников шоу "Маска" в пении под фонограмму
[19:47]В Москве оставят ограничения для мероприятий, а пенсионерам предложат бонусы за вакцинацию
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[18:09]Хоть углем покати: Как в Новосибирской области никто не ответил за ЧП у "Сибантрацита"
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Российские ЛГБТ-активисты отучили Google-переводчик от слова "гомосексуализм"

Общество
03:19, 22 апреля 2021

Российские ЛГБТ-активисты отучили Google-переводчик от слова "гомосексуализм"
Global Look Press
Global Look Press

Сервис Google.Translate перестал переводить слова «homosexuality» и «homosexual» на русский язык как «гомосексуализм» и «гомосексуалист» соответственно. Теперь вместо них пользователи видят корректные назывные «гомосексуальность» и «гомосексуал», сообщает ЛГБТ-группа «Стимул».

Ранее восемь правозащитных организаций подготовили открытое письмо генеральному директору Google Inc. и Alphabet Сундару Пича. Они объяснили, что обозначения однополого влечения с суффиксом -изм перекочевало в повседневную лексику из советской медицинской литературы, где описывалось как патология.

«На протяжении многих лет эти некорректные обозначения автоматически попадают в русские переводы англоязычных информационных материалов в таком виде, засоряя информпространство патологизирующими терминами. Эти термины перекочевали в обиходную лексику из медицинского словаря, где они появились в советские времена, когда гомосексуальность рассматривалась как болезненная патология, а заодно – как злонамеренное уклонение от следования установленным социальным нормам по идеологическим причинам». 

Текст письма был опубликован 7 апреля, а 21 апреля активисты заметили, что компания поменяла скрипты переводчика. При этом Google не представил какого либо ответа обращению правозащитников.

Вопрос терминов в рядах ЛГБТ-движения особенно дискуссионен. Сообщества нестабильно переопределяются где-то как ЛГБТКИАПП+, где-то как «квир», а где-то как МОГИ (миноритарные ориентации и гендерные идентичности). Некоторые предлагают практики «реклейминга», что подразумевают присвоение себе оскорбительных назывных, нейтрализуя заложенный в них негатив.

Теги: #ЛГБТ

Рубрика: Общество

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