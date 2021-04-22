Под Новосибирском судят спалившего 63 дачи мужчину, ему грозит штраф в 120 тысяч

В Новосибирской области дачник, спаливший 63 дачи и причинивший ущерб на 31 миллион рублей, предстанет перед судом. Об этом рассказали на сайте региональной прокуратуры.

По версии следствия, утром 23 апреля 2020 года, в пожароопасный период, мужчина жег на своем участке траву. «Посчитав, что очагов горения больше нет, обвиняемый вернулся в свой дом и стал там распивать спиртные напитки... Из-за погодных условий и несоблюдения противопожарных норм огонь распространился на соседний участок, а затем на чужие надворные постройки», – говорится в сообщении ведомства.

В результате пожара, огонь распространился на дома жителей других садовых обществ, в частности, «Кристал», «Дружба-2», «Мошковское», «Обское», «Сапфир», «Надежда» и «Микрон».

Как уточняет прокуратура, «в результате неосторожного обращения с источником повышенной опасности повреждено и уничтожено имущество 63 граждан на сумму свыше 31 млн рублей».

Имущество поджигателя было арестовано с целью возмещения вреда. Полиция возбудила против него уголовное дело по статье 168 УК РФ («Уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем»).

Мужчине грозит штраф в размере до ста двадцати тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года. Как вариант, его могут приговорить к обязательным работами сроком до четырехсот восьмидесяти часов либо исправительным работам на срок до двух лет. Ему могут ограничить свободу на срок до одного года или назначить принудительные работы сроком до одного года. Также поджигателю грозит лишение свободы на тот же срок.