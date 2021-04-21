Вильфанд рассказал, когда в центр европейской России вернется солнце и тепло

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, погода в центре европейской России будет неустойчивой до конца недели, а температура выше десяти градусов вернется в понедельник, 26 апреля. Об этом пишет РИА Новости.

По словам синоптика, на следующей неделе ожидается небольшое потепление, столбики термометров поднимутся до отметки +10-12 градусов. Вильфанд также отметил, что погода, которая сейчас наблюдается в регионе (+6-8 градусов), соответствует апрельской норме.

«Дожди еще вероятны, но и солнышко будет проглядывать», — сказал он.

По прогнозам Гидрометцентра, температура в европейской части России на этой неделе будет меняться в диапазоне от +6 до +18 градусов тепла, причем будет то теплеть, то холодать.

Как считает метеоролог, в четверг, 22 апреля, облака начнут рассеиваться и воздух прогреется до +14 градусов. В пятницу ожидается до +18 градусов, однако в субботу снова похолодает.

«Южный циклон, который выходит (вторник-среда), приносит облачную погоду. Ветер южных направлений, но с юго-запада, а там сейчас нетеплая погода, но самое главное, что на небе плотные облака, которые не дают солнечным лучам прогреть подстилающую поверхность и, соответственно, воздух. В четверг сменится циркуляция. Облака поднимутся в четверг и пятницу. Еще облачно с прояснениями, но уже ветер южный. Это значит, что с Малой Азии будут идти воздушные массы, но комфортные. В субботу опять изменение циркуляции, ветер будет восточный и северо-восточный и прохладная погода», — объяснил Роман Вильфанд.

С утра 21 апреля в Москве шел снег, температура находится на отметке в +4. Метеорологи из центра погоды «ФОБОС» отмечают, что «в утренние часы температура может опускаться до +1...+2°. Так что, снова не исключены снегопады».