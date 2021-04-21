СМИ жалуются, что "ВКонтакте" удаляет видео задержаний с акций протеста 

Телеграм-канал издания Readovka обращает внимание, что в соцсети «ВКонтакте» почти сразу после загрузки блокируются видео с задержаниями участников акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Сообщается, что невозможно посмотреть в том числе видео с задержаниями в Петербурге. В доказательства приводятся скрины, иллюстрирующие проблемы с воспроизведением роликов изданий «Росбалт», 78.ru b РБК.

Однако, по поиску возможно найти другие записи с жестоким обращением к митингующим. Например, доступна запись в сообществе телеканала «Дождь».

Ранее сообщалось, что против петербургских демонстрантов на митингах начали применять электрошокеры.