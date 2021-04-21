Путин подписал закон о приоритетном зачислении в профильные вузы детей силовиков

Президент России Владимир Путин подписал закон о приоритете зачисления в профильные вузы детей служащих МВД и Росгвардии, принятый на прошлой неделе Госдумой документ был опубликован накануне, 20 апреля, на официальном портале правовой информации.

Изменения внесут в закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Новый закон предоставит преимущественное право зачисления в образовательные организации высшего образования, находящиеся в ведении МВД России и Росгвардии.

Приоритет при зачислении смогут получить дети сотрудников органов внутренних дел, дети граждан, проходящих службу по контракту в войсках нацгвардии, стаж службы которых составляет 20 и более лет, а также дети бывших сотрудников, уволенных со службы в указанных органах и имеющих стаж службы 20 и более лет.

При этом уточняется, что предпочтение таким абитуриентам будет отдаваться только при условии успешного прохождения ими вступительных испытаний и при прочих равных условиях.

Авторами инициативы выступили главы думских комитетов по информполитике Александр Хинштейн, по образованию и науке Вячеслав Никонов и по безопасности Василий Пискарев.