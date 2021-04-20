Правоохранительные органы России предотвратили 44 теракта в 2020 году

В 2020 году правоохранительными органами России было предотвращено 44 теракта и задержаны 800 преступников, а также их пособников. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК), передает ТАСС.

Как сообщил первый заместитель руководителя НАК Игорь Кулягин, в 2020 году на стадии подготовки были пресечены 96 планировавшихся нападений. «Особо отмечу, что пресечено совершение 44 террористических актов», — заявил он.

По словам Кулягина, за 2020 год были задержаны 800 преступников и ликвидированы 50 боевиков. Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность 71 законспирированной террористической ячейки и уничтожили 156 тайников с оружием и боеприпасами.

Было выявлено также 134 самодельных взрывных устройства, которые могли быть использованы террористами, и заблокировано 66 тысяч материалов террористической направленности в интернете.

По словам Кулягина, за восемь лет в России практически в два раза сократилось число граждан, которые считают возможным проведение теракта в местах их постоянного проживания. А количество совершенных преступлений террористической направленности снизилось в стране за 10 лет в 260 раз.