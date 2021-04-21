ЕСПЧ: Согласовывать контрольные закупки наркотиков нужно с судом, а не с начальником

Европейский суд по правам человека потребовал от России изменить закон об оперативно-разыскной деятельности в части проведения контрольных закупок наркотиков. Об этом сообщает глава «Агоры» Павел Чиков со ссылкой на решение по делу «Кузьмина и другие против России».

Всего в деле девять заявителей. В процессе ЕСПЧ подтвердил, что в делах по наркотическим статьям в России отсутствует эффективный контроль за уполномоченными полицейскими. При этом общий прокурорский надзор и попытки обжаловать незаконные действия в суде признаны неэффективными.

В Европейском суде требуют ввести обязательство о получении судебной санкции на контрольную закупку и оперативный эксперимент в делах о сбыте наркотиков.

«Да, эффективность судебных решений в России оставляет желать лучшего, но это все же шаг вперёд — по сравнению с согласованием операции лишь у начальника», – комментирует решение ЕСПЧ Чиков.

По данным проекта «Фабрика 228», всего 120 тысяч россиян отбывают наказание по наркостатьям. В среднем виновными по этим делам признаются 78 тысяч человек в год. За год были осуждены 53 силовика за фальсификации подобных дел.