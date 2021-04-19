YouTube заблокирует анонс митинга Навального по требованию Роскомнадзора

Пресс-секретарь оппозиционного политика Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила в Твиттере, что от YouTube пришел запрос на удаление видеозаписи под названием «Финальная битва между добром и нейтралитетом», где соратники оппозиционера призывают выходить на акции протеста*.

Соответствующее требование поступило в компанию от Роскомнадзора. Ведомство ссылается на федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Кира Ярмыш пишет, что команда не намерена удалять видеоролик. Сейчас видео находится на первой строчке рейтинга российского сегмента сервиса.

*Редакция Sobesednik.ru не призывает участвовать в несанкционированных акциях протеста