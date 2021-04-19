В Германии могут возбудить дело против чеченских силовиков

Европейский центр конституционных прав и прав человека (ECCHR) и «Российская ЛГБТ-сеть»* обратились в суд Германии с иском против главы Чечни Рамзана Кадырова, заместителя председателя правительства республики Абузайда Висмурадова, председателя парламента Магомеда Даудова и главы полиции города Аргуна Аюба Катаева.

Их обвиняют в незаконных арестах, сексуализированном насилии и принуждении к убийству не менее 150 человек на основании неприязни к их сексуальной ориентации.

Об этом сообщает The Guardian. По информации издания, в Германии неоднократно в течение последних десяти лет появлялся Абузайда Висмурадов. В случае, если дело будет возбуждено, по приезду в ФРГ председатель правительства Чечни будет арестован. Это же касается остальных фигурантов в иске.

«Афиша Daily» отмечает, что основная цель иска заключается в перспективной возможности для пострадавших получить убежище в Европе.

* БФ «Сфера», являющийся организацией-оператором Российской ЛГБТ-сети, 01.03.2016 был внесен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента