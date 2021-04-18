Папа Римский призвал остановить военную активность на востоке Украины

Папа Римский Франциск заявил о своей обеспокоенности в связи с ростом напряженности на востоке Украины. В ходе своей воскресной проповеди он попросил снизить военную активность и помолился за примирение. Об этом сообщает ТАСС.

На воскресной проповеди на площади Святого Петра Папа Римский Франциск призвал к миру конфликтующие стороны.

– Скажу о грустном. С обеспокоенностью слежу за событиями в некоторых районах на востоке Украины, где в последние месяцы были нарушения режима прекращения огня, с беспокойством вижу наращивание военной активности. Пожалуйста, умоляю снизить напряженность и, наоборот, предпринять все возможное для примирения, – заявил Папа.

Он выразил свою духовную близость народу, попросил молиться и отметил также тяжелую гуманитарную ситуацию в регионе.

В начале апреля Папа Римский призвал остановить новую гонку вооружений.

– Слишком много насилия сохраняется в мире! Господи, ты – наш мир, помоги победить менталитет войны, – обратился к богу Франциск. Он выразил надежду на дальнейший мир в Нагорном Карабахе, а также на юго-востоке Украины, где в последние дни происходит эскалация конфликта в связи с убийствами украинских военнослужащих и предполагаемым наращиванием боевого контингента России на западной границе.

– Внуши всем правительствам мира остановить новую гонку вооружений. Христос, дай мир возлюбленной и измученной Сирии, где миллионы людей живут в негуманных условиях, – попросил Франциск. Он также назвал «возмутительным» наращивание вооружений на фоне всемирной пандемии, экономического и социального кризисов.