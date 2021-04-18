15% россиян поддержали идею бессрочного масочного режима в общественных местах

Большинство россиян выступили против бессрочного масочного режима в общественных местах, сообщил РБК со ссылкой на исследование сервиса Superjob.

По данным опроса, 15% россиян поддерживают идею бессрочного масочного режима в общественных местах, против же выступили большинство опрошенных (64%).

В исследовании приняли участие по 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны. По тысяче человек из Москвы и Санкт-Петербурга, а также по 500 респондентов из городов-миллионников.

Больше всего сделать бессрочным масочный режим хотят жители Челябинска (22 процента), Уфы и Красноярска (по 21 проценту).

По мнению опрошенных такая мера позволила бы замедлить распространение любых инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

Меньше всех поддерживают такую идею жители Новосибирска (15 процентов), Санкт-Петербурга (14 процентов) и Волгограда (10 процентов).

В Москве за введение этой меры выступают 18 процентов опрошенных.

Ранее глава Роспотребназдоза Анна Попова заявила, что поскольку риск заразиться коронавирусом еще высок, снятие ограничений было бы преждевременным и сейчас разговора об отмене масочного режима в пока нет.