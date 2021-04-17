Ночные заморозки, дожди, днем +10: Вильфанд предупредил о похолодании в Москве

Летняя погода закончится в Москве уже в эти выходные, ночью не исключены легкие заморозки. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд агенству ТАСС.

Как отмечает руководитель Гидрометцентра, летняя пора в апреле завершается и температура постепенно приходит к средним значениям.

«Еще в среду лето было в разгаре, температура соответствовала третьей декаде июня, но постепенно погода будет возвращаться к своим климатическим значениям, апрельским», — сообщил он.

По мнению Вильфанда, в эти выходные погода еще будет теплая, но почувствуется похолодание.

В субботу днем температура будет в районе 17-19 градусов, а в воскресенье не поднимется выше 13-15 градусов.

Ожидается, что на следующей неделе дневная температура не превысит значение в 10 градусов тепла, а температура ночью опустится до 1-6 градусов, также не исключены заморозки.

«Переменная облачность, солнышко будет проглядывать, но все-таки уже будет местами, и кратковременный дождь», — подчеркнул Вильфанд.

Ранее Роман Вильфанд предупредил, что в мае индекс ультрафиолетового излучения (УФ) начнет достигать опасных показателей. По его мнению, самое опасное ультрафиолетовое излучение появляется, когда солнце находится высоко в небе. Он рекомендовал россиянам наслаждаться солнцем в апреле, так как оно полезно и дарит хороший загар.

«Сейчас та ситуация, когда солнце полезное. В нем мало ультрафиолета, апрельский загар полезен, в отличие от июньского, например», — добавил он.