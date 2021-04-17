На активиста завели уголовное дело за надпись на маске "Путина – в отставку!"

В Барнауле сотрудники МВД задержали активиста Виктора Рау из-за надписи на его защитной маске. Там было написано «Путина — в отставку!»

Полицейские после часовых раздумий решили, что он таким образом участвует в пикете. Так как статья 20.2 КоАП РФ предъявляется Рау уже в четвертый раз, на него возбудили уголовное дело по «дадинской статье» 212.1 УК РФ. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Всё началось с того, что мужчина вышел на прогулку на площадь Советов, где в это время проходил одиночный пикет, участник которого требовал досрочного прекращения полномочий президента Владимира Путина и освобождения всех политических заключенных. Когда г-н Рау сфотографировал пикетчика, к нему подошли полицейские и взяли его паспортные данные.

Примерно через час после этого правоохранители вернулись, заявив, что маска является плакатом, а значит, и формой участия в пикете, и задержали активиста.

Защитную маску у него изъяли в отделении, досмотр полицейские объяснили возбуждением уголовного дела. После составления протокола Рау отпустили, при этом Виктору, по его словам, не дали никаких документальных подтверждений начавшегося в отношении него уголовного преследования.

Ранее активист был осужден за одиночный пикет в день приезда в город главы правительства Михаила Мишустина. С февраля по март ему вынесли не менее трех приговоров по статье 20.2 КоАП РФ о несогласованных акциях.