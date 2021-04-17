МВД возбудило на Моргенштерна дело о пропаганде наркотиков по доносу экс-депутата ЛДПР

Рэпера Моргенштерна будут проверять на пропаганду наркотиков из-за клипа «Розовое вино-2». О возбуждении административного дела по части 1 статьи 6.13 КоАП РФ профильным департаментом московского главка МВД сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Поводом для привлечения артиста к административной ответственности послужило заявление бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Дмитрия Носова, который пожаловался на клипы певца «Розовое вино-2» и «Family», — пояснил собеседник агентства.

Адвокат популярного исполнителя Сергей Жорин от комментариев отказался.

Статья, по которой, по данным источника, возбужденно дело против Моргенштерна, предусматривает ответственность в виде штрафа до одного миллиона рублей.

Накануне Дмитрий Носов на своей странице в соцсети в очередной раз раскритиковал деятельность рэпера. Похоже, уже тогда чаша терпения бывшего спортсмена была переполнена.

«Я могу поделиться «успехом» Моргенштерна бесплатно. Всё просто – опуститесь на самое дно морали и нравственности, будьте петухом и сатанистом, начните делать то, что неприемлемо в обществе, перейдите границы, а именно: начните работать с малолетними детьми, пропагандируйте им наркоту, порнографию, разврат и т.д. И в какой-то момент вас заметят», – написал Носов в Instagram.

Ранее у петербургских прокуроров уже возникали вопросы к песне Моргенштерна «Я съел дела».