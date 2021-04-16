Журналист и экс-кандидат в мэры Новосибирска задержаны по делу о мошенничестве

Как сообщает близкий к следствию источник ТАСС, подозреваемые по делу о мошенничестве журналист Николай Сальников и бывший кандидата в мэры Новосибирска, бизнесмен Сергей Проничев задержаны.

Задержание, по данным собеседника агентства, связано с фильмом-расследованием о связи представителей власти Новосибирска со спортивным клубом «Успех». В нем Сальников назвал руководителей и членов клуба организованным преступным сообществом, а также заявил, что депутат горсовета Александр Тарасов был судим за изнасилование.

Свое расследование журналист опубликовал в интернете, но позднее удалил его, ссылаясь на то, что в Сеть попала незавершенная версия. По данным источника, в фильме была дана непроверенная негативная информация, не соответствующая действительности. О предполагаемой роли Проничева не сообщается.

Журналисты «Вести Новосибирск» связались с депутатом Александром Тарасовым, который прокомментировал ситуацию. «В отношении меня и моих коллег Николай Сальников распространял недостоверную информацию и требовал денег за прекращение своей якобы журналистской деятельности. Действуя в соответствии с требованиями закона и общепринятыми нормами морали, я обратился с заявлением в соответствующие органы. Их действия комментировать не могу, надаюсь на справедливое и объективное расследование всех обстоятельств произошедшего», – рассказал депутат.

Николай Сальников уволился с новосибирского телеканала ОТС в 2019 году, после видеообращения к федеральным властям, в котором поднимал проблему дыма от лесных пожаров в Сибири. В сентябре 2020 года он баллотировался в Законодательное собрание Новосибирской области, но не прошел в региональный парламент.

Сергей Проничев – основатель компании «Сибирский бальзам», занимается общественной деятельностью в организации «ЖКХ-контроль». В 2019 году баллотировался в мэры Новосибирска от Партии роста, но снял свою кандидатуру за две недели до выборов.