Замглавы департамента мэрии Москвы арестован по обвинению в коррупции

Заместитель главы Департамента экономической политики и развития Москвы Леонид Кострома был задержан накануне, а сегодня Пресненский районный суд столицы заключил его под стражу по обвинению во взяточничестве в особо крупных размерах.

По данным источника «Интерфакса», чиновника подозревают в коррупции в связи с получением им от третьих лиц четырех миллионов рублей. Обвинение предъявлено по части 6 статьи 290 УК РФ о получении взятки в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет лишения свободы либо штраф до стократного размера якобы полученной взятки.

Как минимум до 14 июня столичный чиновник пробудет в заключении. Ранее он уже был помещен в изолятор на улице Петровка, откуда членам Общественной наблюдательной комиссии, посетившим г-на Кострому, он сообщил об отсутствии претензий к условиям содержания.

Контекст получения взятки или имена других лиц, проходящих по делу, агентство не сообщает. Какие услуги он оказывал предполагаемым взяткодателям, также не уточняется.