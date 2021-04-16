В Сибири на солгавшего о смерти подсудимой в СИЗО могут завести дело о клевете

В Новосибирской области в селе Кудряши правоохранительные органы работают с мужчиной, который сообщил родителям подсудимой Натальи Мутогаровой о смерти их дочери в СИЗО. Об этом сообщает портал Om1.ru. Против дезинформатора могут завести уголовное дело о клевете.

Родителям сообщили ложную новость на следующий день после того, как они принесли ей в СИЗО передачку. Он сообщил, что 31-летняя девушка свела счеты с жизнью, когда ее посадили в одиночную камеру.

Инсинуатором оказался брат мужа Натальи Мутогаровой. Каковы были его мотивы — не уточняется.

И Мутогарова, и ее муж проходят обвиняемыми по уголовному делу об убийстве шестилетнего ребенка. Мальчик являлся сыном Натальи. Она и сожитель постоянно избивали троих детей, которые находились на ее попечении. В семье никто не работал, единственным доходом была пенсия женщины по инвалидности.

Мать и отчим избили мальчика за то, что он невнятно читал книгу. Они нанесли ему не менее 50 ударов, сломали шесть ребер, внутренние раны оказались рваными. Когда соседи, услышав крики ребенка, зашли в квартиру, он лежал на полу в крови мертвым.

Уточняется, что еще летом 2020 года ребенка выкидывали со второго этажа. Мальчик был госпитализирован, но уполномоченные органы никак не отреагировали на ситуацию.

Напомним, что в Госдуме до сих пор ни одного чтения не прошел законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, внесенный в 2019 году.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)