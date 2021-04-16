В мэрии Москвы назвали дату начала плановых отключений горячей воды

С 11 ноября в Москве начнутся плановые отключения горячей воды в рамках кампании по подготовке к отопительному сезону. Об этом «Интерфаксу» сообщил замглавы региона по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он заверил, что это является необходимым требованием для бесперебойного функционирования водопровода и отказаться от отключения воды нельзя, так как профилактические отключения нужны для устранения локальных проблем: «Это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей».

Также чиновник напомнил, что сейчас запрещено отключать горячую воду более чем на 10 суток, поэтому все отключения будут укладываться в этот срок. Продлятся все работы до 1 сентября.