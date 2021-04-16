Для комфортной жизни среднему россиянину нужно иметь накопления суммой в 1,3 млн

В среднем российской семье для комфортной жизни необходимо иметь 1,3 млн рублей сбережений. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на опрос «Сбербанк страхование жизни» и НПФ Сбербанка.

Исследование проводилось в 37 российских городах с населением более 500 тысяч человек в марте и апреле 2021 года. Согласно его результатам, россияне в среднем считают сумму в 1,3 млн рублей сбережений достаточной, чтобы чувствовать себя уверенно.

По данным опроса, наибольшую сумму желаемых сбережений назвали опрошенные из Москвы — 1,8 млн рублей, Владивостока — 1,7 млн рублей, Санкт-Петербурга — 1,6 млн. рублей.

При этом чаще всего делают сбережения в Томске, Кирове, Красноярске, Хабаровске и Саратове.

Участники исследования также ответили на вопросы о том, как часто они откладывают и на какие цели. Почти 40% респондентов заявили, что сберегают деньги постоянно или время от времени. В среднем россияне откладывают по 19,8% от своего дохода. Наиболее часто делают накопления люди с высшим образованием (41%) и граждане старшей возрастной группы (43%). Молодые люди же в этом плане ничем похвастаться не смогли — среди них число тех, кто сберегает часть дохода, оказалось ниже 28%.

Выяснилось также, что женщины откладывают сбережения в 1,2 раза чаще мужчин — 24% против 16%.

Основными целями накоплений россияне назвали непредвиденные обстоятельства, поддержку детей и путешествия.

В целом отмечается, что у многих семей доходы не позволяют откладывать деньги, поскольку все, что они зарабатывают, идет на текущее потребление: еду, одежду, обувь, оплату жилья, — а на сбережения остается совсем небольшая сумма, которой недостаточно для того, чтобы вкладывать в долгосрочные инструменты.