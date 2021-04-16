Россияне назвали страны, по которым соскучились больше всего

Аналитики из сервиса путешествий и поездок Туту.ру рассказали, по каким странам россияне скучают больше всего. Данные опроса сервиса приводит RT.

Согласно результатам исследования, 21% россиян признались, что скорее хотели бы посетить Италию, а каждый десятый опрошенный ждет открытия границ с Чехией и Вьетнамом.

Второе место по популярности у россиян занимает Испания — туда хотели бы слетать 16%. Замыкают тройку самых привлекательных маршрутов страны Прибалтики: Латвия, Литва и Эстония, которые предпочли бы посетить 13% россиян.

В Китай хотят попасть 8% респондентов, Болгарии отдают свои предпочтения 7% опрошенных, по Франции и Израилю скучают 6%, по Великобритании — 3%.

Опрос составлен на результатах ответов 1,1 тысячи человек.

Ранее Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией на период с 15 апреля по 1 июня.