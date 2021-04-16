Пандемия не помешала люксовым брендам увеличить продажи в России

Проведенный анализ отчетности российских подразделений глобальных люксовых брендов за 2020 год показал рост уровня продаж вопреки возникшим ограничениям из-за коронавируса, сообщает РБК.

Анализ проводился на основании данных девяти крупнейших продавцов роскоши по версии Deloitte.

Согласно полученным данным, в прошлом году пять из девяти брендов, самостоятельно работающих в России, смогли увеличить продажи внутри страны. Возросшему спросу способствовало закрытие границ, потому что потребители люксовых товаров не могли покинуть страну и сосредоточились на шопинге дома.

Больше всего на ограничениях заработала компания Christian Dior Couture. Бренд увеличил продажи почти на 49%, до 5,3 млрд рублей, и обновил свой прошлогодний рекорд по росту выручки в абсолютных значениях – с 1,1 млрд в 2019 году до 1,7 млрд в 2020-м.

Популярностью у жителей России пользовался бренд Prada – ему удалось нарастить продажи на треть, их динамика продаж увеличилась с 2,92 млрд в 2019 году до 3,9 млрд в 2020-м. В тройке лидеров оказалась также ювелирная компания Tiffany & Co. Ей удалось увеличить продажи до 2,99 млрд.

По словам специалистов, российский сегмент роскоши потерял на продажах значительно меньше, чем игроки среднего и массового сегментов.

Пандемия также повлияла на изменение политики продаж многих премиальных брендов и привела началу торговли в онлайне.