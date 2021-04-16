Основная причина смертности в России – сердечно-сосудистые заболевания

Самой распространённой причиной смертности в России называют сердечно-сосудистые заболевания.

Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщает агентство РИА Новости.

На итоговой коллегии Минздрава глава ведомства отметил, что смертность от болезней сердца преобладает над другими недугами по всей плланете.

«В структуре причин смертности населения в России и в мире сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему являются самой распространенной причиной», – заявил он.

Мурашко добавил, что болезни сердца, а также перенесённые проблемы с сосудами являются факторами развития тяжёлого течения COVID-19.

Именно поэтому, подчеркнул он, «борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями не прекращалась даже в период пиковых нагрузок во время пандемии».

В марте министр Михаил Мурашко предупредил о третьей волне коронавируса и пообещал к июлю привить 60% населения.