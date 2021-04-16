На "Госуслугах" начнут регистрировать при любом визите в госорганы, даже при рождении

Власти предлагают создавать аккаунт гражданина на портале «Госуслуги» без лишних процедур: регистрация в таком случае сможет пройти при любом обращении в государственные органы. Предполагается, что уже при рождении ребенок будет получать готовый аккаунт для заочного обращения за госугслугами.

Как пишут «Ведомости», с такой инициативой выступил проект «Цифровой профиль гражданина», который, по данным «Коммерсанта», также будет собирать биометрические данные граждан через отделения МФЦ. Занимается реализацией проекта «Национальная инновационная система», руководителем которой является вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Сейчас на «Госуслугах» зарегистрированы около половины россиян, но сейчас для этого нужно желание, а также предоставление сайту персональных данных и подтверждение личности в МФЦ или через банковские сервисы. К 2024 году власти хотят, чтобы на портале было зарегистрировано 85% населения.