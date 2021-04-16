Мишустин распорядился вернуть деньги туристам за аннулированные путевки

Мишустин подписал распоряжение о возврате денежных средств российским туристам за аннулированные путевки по договорам, заключенным до 31 марта.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он предполагает возвращение туроператорами суммы за уплаченные путевки гражданам, которые приобрели туры до 31 марта 2020 года. Средства пойдут из фонда персональной ответственности туроператора.

«Возвратить туристам и (или) иным заказчикам уплаченные ими за туристский продукт в сфере выездного туризма денежные суммы по договорам о реализации этого туристского продукта, заключенным по 31 марта 2020 года включительно, из средств фонда персональной ответственности туроператора в сфере выездного туризма на основании уведомления о возврате указанных денежных сумм, представленного туроператором, осуществляющим деятельность в сфере выездного туризма, в объединение туроператоров в сфере выездного туризма», — говорится в распоряжении правительства Российской Федерации.

Документ также устанавливает сумму взноса на 2021 год в один рубль в резервный фонд объединения туроператоров в сфере выездного туризма. Исключения составляют туроператоры или юрлица, которые ранее не осуществляли деятельность в сфере выездного туризма, но вступили в объединение.

Ранее оперштаб России сообщил о прекращении авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня.